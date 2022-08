Rusku na Ukrajině dochází dech. Šojgu tvrdí, že to je jinak

"Dělá se vše pro to, aby se předešlo obětem mezi civilním obyvatelstvem. To samozřejmě zpomaluje tempo ofenzivy, ale děláme to záměrně," citovala Šojgua agentura TASS.

Moskva od začátku války na Ukrajině, která trvá už šest měsíců, prohlašuje, že neútočí na civilisty. Zprávy, které přicházejí od ukrajinských představitelů nebo z nezávislých médií ale hovoří o častých zásazích rezidenčních oblastí, zdravotnických zařízení nebo škol v ukrajinských městech a o úmrtích a zraněních místních obyvatel.

Šojgu ve svém projevu také tvrdil, že ruská invaze na Ukrajinu byla nutná, protože Kyjev představoval "skutečnou hrozbu" pro obyvatele ukrajinského Donbasu, průmyslové oblasti na východní Ukrajině s početným ruskojazyčným obyvatelstvem, i pro Rusko. Šojgu také prohlásil, že Rusko pokračuje v nastolování míru na obsazených ukrajinských územích, a obvinil Západ, že jeho dodávky zbraní na Ukrajinu prodlužují konflikt a zvyšují počty obětí.

Deklarace o vzniku SCO, v níž dominantní postavení mají Rusko a Čína, byla podepsána v Šanghaji v roce 2001. Dalšími členy regionálního bezpečnostního uskupení jsou bývalé sovětské středoasijské republiky Kyrgyzstán, Kazachstán, Tádžikistán a Uzbekistán, a rovněž Indie a Pákistán.