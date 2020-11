Ruský bloger Fedorov dostal pokutu za negativní hodnocení ústavy

Soud nyní došel k závěru, že příspěvek obsahuje "negativní hodnocení ruské ústavy", přestože pro takové hodnocení není žádný důvod. Fedorov už video odstranil, poskytl je ale internetovému informačnímu portálu MBCH Media, který založil kritik Kremlu Michail Chodorkovskij.

Portál Meduza uvedl, že Fedorov ústavu zmiňuje v příspěvku čtyřikrát a například kritizuje, že státní média hovořila o demonstracích v Chabarovsku jako o nepovolených. "Lid vyšel na svou demonstraci. Je to demonstrace, která lidu patří. Je to jeho svoboda - jít na demonstraci a mluvit. A to je napsáno dokonce i v té zaprodané ústavě, kterou máme."

Fedorov se také vyjádřil k letošnímu referendu, v němž se podle oficiálních výsledků většina voličů vyslovila pro změnu ústavy, což mimo jiné současnému prezidentovi Vladimiru Putinovi umožní, aby zůstal hlavou státu až do roku 2036. "Jak že hlasovalo 65 nebo 70 procent? Stačí se podívat na Chabarovsk - jakých 65 až 70 procent? Nikdo pro tuhle ústavu nehlasoval."

V červenci volební komise informovala, že úpravu základního zákona po sečtení všech hlasů podpořilo 77,9 procenta účastníků referenda a že volební účast činila 67,97 procenta. Nicméně z řad opozice se například objevila upozornění na možnost dvojího hlasování - osobně v hlasovacím středisku a pak elektronicky. Vyskytla se také upozornění, že například zaměstnavatelé vyvíjeli tlak na své zaměstnance, aby se hlasování zúčastnili.