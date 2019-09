Ruský herec Ustinov protestuje. Soud trvá na jeho vině, trest mu pouze zmírnil

Začínající herec byl v polovině září odsouzen na 3,5 roku do vězení. Podle žaloby napadl příslušníka zásahových sil a vymkl mu rameno. Ustinov uváděl, že se srpnové moskevské demonstrace proti vyřazení opozice z komunálních voleb nezúčastnil a že se na místě ocitl náhodou. Obhájci se proti rozsudku prvoinstančního soudu odvolali a žádali zrušení trestu.

Pavel Ustinov: we don’t agree with this court ruling. I did not commit any crime; no illegal actions. We will appeal against this.



Ustinov to me: I don’t know who’s to blame for this, but I can tell you one thing - I am not guilty. pic.twitter.com/r9XPuw9nFw