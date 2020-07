Ruský historik Dmitrijev odsouzen, na svobodu má vyjít na podzim

Odsouzený vinu odmítal. Kritici považují proces za vykonstruovaný, zaměřený na diskreditaci historika a znehodnocení jeho díla.

Agentura AFP dala proces s Dmitrijevem do souvislosti s dalšími případy potlačování svobody slova v Rusku, včetně obvinění bývalého novináře Ivana Safronova z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, anebo případem režiséra Kirilla Serebrennikova, podmíněně odsouzeného za údajné rozkradení státní dotace.

#UPDATE Dmitriyev, head of the prominent rights group Memorial in Karelia in northwestern Russia, spent decades locating and exhuming mass graves of people killed under Soviet dictator Joseph Stalin's rulehttps://t.co/Xo7NnTJsX5