Ruský lékař šíří oficiální, leč pochybné informace o covid-19. Kozel zahradníkem, glosuje Meduza

Mjasnikov, kterého ruská veřejnost zná jako moderátora televizního pořadu o zdraví na státním programu Rossija 1, vede od 15. dubna ruské vládní Informační centrum pro dohled nad koronavirovou situací. Mezi jeho povinnosti patří informování veřejnosti o koronaviru a vyvracení mýtů. Zatím se však zdá, že v této situaci by bylo přiléhavé rčení o kozlovi, který se stal zahradníkem, píše Meduza.

Kardiolog například 19. března prohlásil, že epidemie koronaviru postupně zcela odezní, a to "nejspíše v polovině dubna". Místo toho je ale ve druhé polovině dubna Rusko svědkem dramatického nárůstu počtu infikovaných. Dnes místní úřady informovaly, že za uplynulých 24 hodin tam přibylo rekordních 6060 případů.

Mjasnikov se také pustil do Světové zdravotnické organizace (WHO), která podle něj téměř neustále vyhlašuje pandemie. "V roce 2008 to byla chřipka, potom ebola. Pak přišla zika a nakonec dětská obrna," řekl. Server Meduza ale připomíná, že WHO vyhlásila pandemii prasečí chřipky (H1N1) v roce 2009, což bylo také až do letošního roku naposledy, kdy bylo nějaké onemocnění klasifikované tímto termínem.

Lékař také řekl, že ruské testy mají účinnost v 98 procentech případů, i když podle jiných ruských lékařů ukážou ruské testy na koronavirus správný výsledek jen v 70 až 80 procentech.

Mjasnikov se také chlubil, že posledních 30 let je zdráv, protože nevěří, že by nad ním nějaký virus dokázal získat nadvládu. "Sportovci vám to potvrdí. Myslíte si, že to díky svalům dokážou zdvihnout těžkou zátěž? Ne, to jen díky psychické koncentraci. A stejně tak i vy neonemocníte, když tomu budete věřit," řekl v rozhovoru na pravoslavném televizním kanálu Spas.