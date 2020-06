Ruský prelát kritizuje strhávání soch otrokářů, vyčinil demonstrantům v USA

"Rusy po statisících Tataři prodávali do otroctví, na Krymu býval největší trh s otroky. Tři sta let jsme trpěli pod knutou. Ale cožpak (ruský car) Ivan Hrozný za to vyhladil celý národ? Ne! Jsme teď občané jedné země a vzájemně se přátelsky doplňujeme," prohlásil šéf komise moskevského patriarchátu pro záležitosti rodiny Dimitrij Smirnov.

Dodal, že "žádného Rusa ani nenapadne Tatarům něco vyčítat". "Turci tolik hrůz napáchali Slovanům, ale my teď k nim jezdíme a o dovolených jim přivážíme polovičku ruského rozpočtu. To je ruský člověk - všem odpustil a všechny miluje, jak mu Bůh nařídil," uvedl Smirnov.

Duchovní podle Interfaxu argumentoval též tím, že i vládci afrických kmenů prodávali část svého lidu do otroctví, a majiteli otroků byli podle něj i starozákonní praotcové Abrahám, Izák a Jákob: "Je možné, že tito svatí, kteří nám dali vzor rozumného, božího člověka, byli nesprávní a vinní? S čím pak zůstaneme, na koho se budeme orientovat? Už snad chystají správné vzory?"

Prelát také odsoudil počínání demonstrantů ve Spojených státech, kteří se během protestů po zabití černocha bělošským policistou podle něj dopouštějí žhářství a rabování.

"Je jasné, že se v USA odehrává boj o moc, že se uměle organizují nepokoje. Ale každý si může odpovědět na prostou otázku, zda je pro něj důležitější beztrestně si odnést televizi či tenisky z vydrancovaného supermarketu, anebo zůstat člověkem."