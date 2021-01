Ruský soud poslal Navalného spolupracovníky do domácího vězení

— Autor: ČTK

Moskevský soud dnes poslal do domácího vězení pětici spolupracovníků a spojenců opozičního vůdce Alexeje Navalného, a to až do 23. března. Všichni byli zadrženi jako podezřelí z porušení sanitárních a epidemiologických norem na nepovolené protestní akci minulou sobotu v Moskvě, uvedla agentura TASS.