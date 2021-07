Ruský soud poslal za mříže "vzbouřence" proti protinákazovým restrikcím

Loni 20. dubna se v centru Vladikavkazu, správním středisku Severní Osetie, konala nepovolená demonstrace s účastí asi 2500 lidí, kteří si stěžovali na restrikce, ztrátu práce a výdělků a na nedůvěryhodné informace od úřadů. Policie po výzvách k rozchodu začala demonstranty vytlačovat z náměstí, někteří z nich ale kladli odpor a na policisty házeli kameny a další předměty. Zranili 17 policistů.

Obžaloba u soudu za pomoci videozáznamů a svědectví policistů dokazovala, že pětice obviněných patřila mezi demonstranty aktivně se protivící strážcům zákona. Dva z obviněných přiznali vinu, ostatní ji popřeli a tvrdili, že se v centru dění ocitli náhodou a že je následně dav pohltil. Jeden z obviněných podle reportéra Kommersantu připustil, že jej přemohly emoce, a tak bez míření hodil po policistech kámen.

Soudkyně Viktorija Mamelková všechny obviněné shledala vinnými z účasti na masových nepokojích. Dvojici, která přiznala vinu, poslala na pět let do vězení. Další dva odsouzení si mají odpykat pět let a tři měsíce a zbývající pět a půl roku.

Kommersant poznamenal, že soudní proces byl přeložen z Kavkazu do Rostova na Donu na žádost generální prokuratury, která argumentovala, že účastníci nepovolené demonstrace jsou s to ovlivnit soudce v Severní Osetii a sousedních regionech. V Rostově na Donu má být ve středu vynesen rozsudek nad další pěticí obviněných ve stejném případu.