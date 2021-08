Ruský "superpřenašeč" dokázal nakazit koronavirem dalších 1500 lidí

"V Rusku byl zaznamenán případ maximálního superpřenašeče, kdy jediný člověk nakazil hned 1500 lidí," řekl expert. Dodal, že podle statistik jeden člověk nakažený koronavirem, který způsobuje onemocnění covid-19, v průměru nakazí dva až tři lidi, v případě varianty delta pět až šest lidí. Superpřenašeč ale průměr vysoce překonává. V některých ruských regionech může podíl superpřenašečů na rozšíření nákazy podle Semjonova dosahovat 80 procent i více.

"Koronavirus se šíří vzduchem a kapénkami při kontaktech s jinými lidmi. Pokud člověk nedodržuje odstup, nenasadí si roušku a vyrazí v přeplněném vagonu metra do práce, přestože se necítí dobře, má vyhlídku, že se stane superpřenašečem a nakazí spoustu lidí. Svým pohrdáním pravidly vytváří příležitost pro rozšíření infekce," varoval Semjonov.

Současně apeloval na nošení roušek a respirátorů. "Pokud pokladní v obchodě nemá roušku anebo ji má staženou pod bradou, není to superpřenašeč? Okolo pokladny za směnu projdou stovky lidí, a to blíž než půldruhého metru. Ale stačilo by, aby pokladní a zákazník měli roušky, a riziko nákazy by kleslo. Podobně i ve veřejné dopravě," zdůraznil.

Server Meduza připomněl, že ústav Vektor vyvinul a vyrábí jednu z ruských vakcín proti covidu-19, EPiVakKorona. A její účinnost nedávno veřejně zpochybnili účastníci klinických testů, kteří v otevřeném dopisu vyzvali ministra zdravotnictví, aby efektivnost vakcíny nechal nezávisle a transparentně prověřit.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 6,4 milionu lidí, z nichž více než 164.000 podle údajů vládního operativního štábu nákaze podlehlo. Ruský statistický úřad uvádí více než dvojnásobný počet obětí pandemie, což vláda vysvětluje tím, že statistici do svých čísel zahrnují i zemřelé, u nichž se na nákazu přišlo až po smrti.