Ruský vojenský letoun narazil do obytné budovy v Irkutsku, nejméně dva mrtví

Dodal, že je na místě nehody a zatím nemá žádné informace o případných obětech. Agentura Interfax následně s odvoláním na úřady informovala, že zahynuli oba piloti.

Podle ruských tiskových agentur šlo o stíhačku typu Su-30. Ministerstvo pro mimořádné situace ve svém prohlášení uvedlo, že se letoun účastnil zkušebního letu. Na záběrech na sociálních sítí bylo vidět několik budov v plamenech.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building



According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.



The area of the fire reached 200 square meters.



Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV