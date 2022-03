Rusové chtějí platby za plyn v rublech, potřebný dekret podepsal Putin

"K nákupu ruského zemního plynu si musejí otevřít rublové účty v ruských bankách. Z těchto účtů se budou uskutečňovat platby za dodaný plyn," uvedl Putin. "Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny," varoval.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož by si měl každý kupec u ruské banky Gazprombank otevřít dva účty. Na devizový účet pak převede platbu v zahraniční měně. Gazprombank následně za tyto peníze nakoupí rubly a uloží je na rublový účet klienta. Z toho se pak uskuteční platba na účet ruské plynárenské společnosti Gazprom. "Kreml tak možná postupuje kvůli obavě, že se Gazprombank brzy také stane terčem sankcí," uvedli analytici ze společnosti Fitch Solutions.

Rusko je důležitým dodavatelem energetických surovin do Evropy. Tyto dodávky jsou nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu, píše agentura Reuters.

Kancléř Scholz odmítá platby za ruský plyn v rublech

Německý kancléř Olaf Scholz s rakouským kolegou Karlem Nehammerem odmítají platby za dodávky ruského plynu v rublech. Prohlásili to na dnešní tiskové konferenci v Berlíně. Scholz dodal, že to již v telefonickém rozhovoru ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekl a že nyní je na šéfovi Kremlu, jak se zachová. Oba kancléři shodně uvedli, že stávající smlouvy počítají s evropskou měnou euro.

"Ve smlouvách je, že se platí v eurech. Ruskému prezidentovi jsem řekl, že to tak zůstat má a zůstane," řekl Scholz s tím, že na další Putinovu reakci nezbývá než čekat.

Ve čtvrtek Putin o platbách za plyn se Scholzem hovořil. Podle prohlášení německé vlády šéf Kremlu řekl, že evropští zákazníci budou platit v eurech, ale banka Gazpromu peníze převede na ruble. S takovým postupem Scholz nesouhlasil a vyžádal si písemné podklady, aby takovému platebnímu procesu lépe porozuměl.

Německo s Rakouskem jsou země, které se prozatím odmítají odpojit od ruského plynu, na kterém jsou z velké části závislé. Odmítají také embargo na ruský plyn, které některé země navrhují. Nehammer dnes řekl, že protiruské sankce mají oslabit Rusko a ne státy, které odvetná opatření uvalují. S tímto postojem souhlasil i Scholz. Uvedl také, že vybudování nové infrastruktury pro zajištění dodávek plynu z jiných zdrojů bude nějaký čas trvat. Dodal ale, že plány diverzifikace dodávek energetických surovin a budování obnovitelných energetických zdrojů jsou pro Putina jasným znamením.

Požadavek považuje za vydírání také Francie

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck odmítli nový požadavek prezidenta Vladimira Putina, aby zahraniční kupci za ruský plyn platili v rublech. Podle nich jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Putin dnes podepsal dekret, podle kterého musejí kupci od pátku platit za ruský plyn v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Habeck k tomu na dnešní tiskové konferenci s Le Mairem řekl, že smlouvy musí být dodrženy. A smlouvy s Ruskem s platbou v rublech nepočítají. Na dodržení smluvních závazků upozornil i Le Maire.

"Pro nás je důležité nenechat se od Putina vydírat," řekl Habeck.

"V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby se za dodávky plynu platilo jinou měnou, než jaká byla smluvně dohodnuta," řekl Le Maire. Připomenul, že země skupiny G7, mezi které patří i Francie, trvají na platbách za plyn podle stávajících dohod.

Oba ministři prohlásili, že Německo s Francií jsou odhodlány energeticky chránit nejen domácnosti, ale i firmy. Habeck uvedl, že v případě sporů s Ruskem je nutné postupovat jednotně a že Moskvě se nepodaří jednotu Západu narušit. Oznámil rovněž, že Rusko bude čelit novému souboru sankcí za invazi na Ukrajinu a že tato odvetná opatření nejsou poslední.

Habeck s Le Mairem se dohodli, že Německo s Francií budou koordinovat hospodářské kroky související s růstem cen energií. Jako příklad zmínil Le Maire zastropování cen elektřiny a okamžité snížení cen pohonných hmot o 18 centů (4,40 Kč) na litr. Již před týdnem se německá vládní koalice shodla, že ceny paliv na tři měsíce sníží o 30 centů (7,30 Kč) za litr benzinu a o 14 centů (3,40 Kč) za litr dieselu.

Habeck opět zopakoval, že závislost na fosilních palivech je problém a že na nadcházející zimu si Německo ještě musí plyn zajistit. Uvedl, že nynější energetická krize neohrožuje německou cestou k uhlíkové neutralitě, které chce země do roku 2045 dosáhnout. "Do roku 2030 chceme získávat 80 procent energie z obnovitelných zdrojů," řekl německý ministr.

Habeck poznamenal, že nynější dramatická mezinárodní situace může pro nadcházející dva roky přejít i v krizi potravinovou, kdy budou postiženy především chudší státy.