Ukrajinská protiofenziva u Chersonu podle Britů nabírá na síle

Ukrajina podle něj použila své nové dělostřelectvo dlouhého dosahu a poškodila nejméně tři mosty přes řeku Dněpr, na které se Rusko spoléhá při zásobování okupovaných oblastí.

"Jeden z nich, tisíc metrů dlouhý Antonivskyj most u města Cherson byl poškozen minulý týden. Ukrajina na něj udeřila znovu (ve středu) 27. července 2022 a je velmi pravděpodobné, že přechod je nyní nepoužitelný," píší Britové.

Ruská 49. armáda, která je umístěna na západním břehu Dněpru, se proto nyní zdá velmi zranitelná. Podobně je na tom okupované město Cherson, které je prakticky odříznuto od ostatních obsazených území. "Jeho ztráta by vážně podkopala ruské pokusy vykreslit okupaci jako úspěšnou," dodalo britské ministerstvo obrany.

Ukrajinské ozbrojené síly podle Britů s velkou pravděpodobností vytvořily předmostí jižně od řeky Inhulec, která tvoří severní hranici s Ruskem okupovaným Chersonem.

Ukrajinští činitelé mezitím podle serveru The Guardian oznámili, že operace s cílem osvobodit Cherson začala. Učinili tak po posledním ukrajinském úderu na Antonivskyj most, který pro Rusy představuje důležitou zásobovací trasu.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč zároveň potvrdil, že ukrajinskou strategií je izolovat ruské invazní síly na západním břehu Dněpru. "Ukrajinské ozbrojené síly je nejprve nechají bez muničních skladů, pohonných hmot, komunikací a velení a poté vyčistí zbytky sil," uvedl Arestovyč.

Rusové nyní podle něj mají tři možnosti - ustoupit, vzdát se nebo být zničeni. "Okupanti by se měli učit, jak přeplavat Dněpr. Nebo by měli Cherson opustit, dokud ještě můžou. Třetí varování už nemusí přijít," uvedl podle The Guardian další ukrajinský prezidentský poradce Mychajlo Podoljak.

Úřady v Ruskem kontrolovaném Chersonu ve středu informovaly o uzavření mostu. Okupačními silami dosazený představitel Chersonské oblasti Kirill Stremousov podle BBC řekl, že k udržení spojení přes Dněpr se zbytkem obsazeného území se nyní budou používat trajekty a pontonové mosty.

Cherson bylo první větší město, kterého se ruské síly po invazi do sousední země zmocnily, načež získaly kontrolu i nad Chersonskou oblastí. Nedávno se začalo hovořit o ukrajinské protiofenzivě v tomto regionu a ukrajinská armáda podle dřívějších informací agentury AFP začala v posledních týdnech získávat zpět pozice v oblasti, k čemuž jí pomáhají dodávky zbraní ze Západu.

Ukrajinské úřady oznámily ruské raketové údery na severu země

Poblíž Kyjeva byly slyšet výbuchy, Rusko podle ukrajinských činitelů zasáhlo infrastrukturu ve Vyšhorodském okrese v Kyjevské oblasti. Zatím nejsou informace o obětech. Operační velení ukrajinské armády "Sever" podle ruskojazyčné stanice BBC uvádí, že na Ukrajinu bylo vypáleno více než 20 raket z území Běloruska. Server RBK Ukrajina informuje o masivním raketovém útoku na severní oblasti Ukrajiny, včetně Černihivské oblasti.

"Dnes ráno nepřítel provedl raketový útok na jednu z obcí Vyšhorodského okresu," napsal šéf správy Kyjevské oblasti Oleksij Kuleba na sociální síti Telegram, kde zároveň sdělil, že byl zasažen blíže neupřesněný objekt infrastruktury. Informace o obětech jsou podle něj upřesňovány.

Server Ukrajinska pravda píše s odvoláním na několik oficiálních zdrojů o nejméně dvou explozích u ukrajinské metropole a také zmiňuje útok na Vyšhorodský okres, který se nachází severně od hlavního města.

Zpravodajský web RBK Ukrajina napsal, že ruská armáda provedla masivní raketový útok na severní oblasti země a kromě zásahu ve Vyšhorodském okrese informuje o tom, že devět raket dopadlo do zalesněné oblasti v Černihivské oblasti a "pracoval" systém protivzdušné obrany. Oběti podle webu zatím nejsou hlášeny.

Ukrajinské úřady v noci na dnešek informovaly rovněž explozích z Mykolajivu na jihu země, podrobnosti zatím nejsou k dispozici. BBC v noci napsala, že po celém území Ukrajiny byl vyhlášen leteckých poplach. Před osmou hodinou ranní SELČ platilo varování před vzdušnými útoky v Luhanské a Charkovské oblasti.