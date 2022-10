Rusové údajně dali do pohybu jaderný arsenál. NATO hledá ponorku Belgorod

Údajně jde o vlak, který veze několik obrněných transportérů typu BMP-97, které patří 12. vrchnímu ředitelství ministerstva obrany Ruské federace (12. GUMO). Tato část ruské armády je zodpovědná za údržbu, zabezpečení a transport jaderného arsenálu země. „Je to v podstatě spojovací a koordinační článek mezi Rosatomem a ozbrojenými silami. Zajišťuje provoz všech jaderných zbraní vyráběných v podnicích Rosatomu. Dnes se vývoj ruského komplexu jaderných zbraní provádí v rámci státního programu pro vyzbrojování,“ prohlásil v roce 2011 vedoucí tohoto oddílu Vladimir Verchovcev.

Pohyb zmíněných jednotek nutně nemusí znamenat přípravu na jaderný útok. „Jsme v situaci, kdy má jasnou převahu ve zdrojích a konvenčních zbraních Západ. Ale moc Ruska je postavena na jeho jaderném arzenálu,“ sdělil serveru Daily Mail vojenský a politický analytik Vasily Kashin z Vyšší školy ekonomické v Moskvě.

Na Twitteru fotky vlaku jedoucího směrem na západ vyvolaly mohutnou reakci. „Z tohohle jde strach,“ napsal v reakci na článek britského zpravodajského webu jeden z twitterových uživatelů.

Zprávy pochází od polského analytika

Na pohyb upozornil na Twitteru ukrajinský zpravodajský web Kyiv Independent. „Vlak řízený ruskou tajnou jadernou divizí byl viděn ve středním Rusku, jak se pohybuje směrem k Ukrajině. Deník The Times o něm informoval zároveň s citací polského bezpečnostního analytika Konrada Muzyky,“ popsal server. „Prezident Putin demonstruje svou ochotu použít zbraně hromadného ničení k testu u ukrajinských hranic,“ píší The Times.

Bezpečnostní analytik Konrad Muzyka skutečně zveřejnil fotky a videa vlaku na Twitteru. „Proč 12. GUMO? Není to jen o vozidlech. Podle našich informací a prací s vojenskou analýzou jde o vozidla Vystrel s 30 milimetrovou hlavní, které jsou užívané jen na ochranu jednotek 12. GUMO,“ napsal Muzyka v příspěvku. Ve svém twitterovém vláknu pak pokračoval. „Tento ‚další vlak s vojenským vybavením‘ za sebou ve skutečnosti táhne vybavení 12. vrchního ředitelství ruského ministerstva obrany. To je zodpovědné za nukleární munici, její uskladňování, údržbu a transport,“ pokračoval Muzyka.

Why 12th GUMO? It is not about trucks as it was mentioned in the Guardian. According to our knowledge and military analysts we work with, this Vystrel vehicle with a 30 mm turret is used solely as protection for 12th GUMO. https://t.co/UiAeOIaMmn pic.twitter.com/NN3jUbHAxF