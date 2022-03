Ruští astronauti měli při příletu na ISS kombinézy v ukrajinských barvách? Může to být i jinak

Podle zpravodajské společnosti BBC se oděv v barvách ukrajinské vlajky jevil jako vyjádření odporu proti napadení Ukrajiny. Sami astronauti to nepotvrdili, jeden z nich věc vysvětlil potřebou využít nahromaděné zásoby.

Oleg Artěmjev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov byli prvními, kdo na ISS dorazili od chvíle, kdy ruská armáda na konci února napadla Ukrajinu. Když v noci na dnešek vystoupili ze svého modulu a přidali se k posádce vesmírné stanice, měli na sobě žluté úbory s modrými prvky na hrudi i stehnech. Standardní ruská uniforma přitom bývá modrá, píše BBC.

Britský server dodává, že minimálně jeden z účastníků mise měl takovou uniformu na sobě i před pátečním startem lodě Sojuz MS-21. Deník The Guardian uvedl, že ve videu pořízeném těsně před dokováním na ISS je Artěmjev vidět v modrém, což naznačuje, že se posádka před vstupem na vesmírnou stanici převlékala.

Specialista na vesmír z technologického webu Ars Technica Eric Berger na twitteru uvedl, že kombinézy pro lety k ISS se vybírají týdny až měsíce před samotným startem. "Takže je možné, že to je náhoda," napsal. Český expert Michal Václavík připomenul, že Artěmjev se v podobném žlutém úboru na ISS představil už v roce 2014. Barvy kombinézy podle něj odkazují na státní technickou univerzitu v Moskvě.

Když v noci na dnešek trojice ruských astronautů dostala možnost spojit se se svými blízkými na Zemi, padla i otázka na kombinézy. "Mohli jsme si vybrat barvu. Ale popravdě se nám nahromadilo hodně žlutého materiálu, takže jsme ho potřebovali použít," řekl Artěmjev. "Proto jsme museli být ve žlutém," dodal.



Na sítích se ale množí také spekulace, že vše může být i zcela jinak. "Vzhledem k ruským vlajkám na na levém rameni každého astronauta si nemyslím, že je to náznak, že tito Rusové se staví na stranu Ukrajiny. Třeba se mýlím, ale myslím, že možná očekávali, že Ukrajina už bude zpět pod ruskou kontrolou?," napsal na twitteru veterán U.S.A. Forces.

Given the Russian Flag colors on both sides (Right with flag on Left Shoulder), I don't think that it's a sign that these Russians stand with Ukraine. Could be wrong, but I think I have to agree that they were expecting Ukraine to be back in Russian Control, possibly?