Ruští diplomaté se vysmáli apelu českého ministerstva zahraničí

Ruské vyslanectví v Ženevě na twitteru poděkovalo za "velkorysou nabídku" a dodalo, že ruští diplomaté mají dostatek svědomí, uvedl zpravodajský server BBC News.

"Máme dost svědomí a také schopnost rozpoznat americké mopsíky, když nějaké vidíme," uvedlo ruské vyslanectví v Ženevě na adresu českých diplomatů.

České ministerstvo zahraničí ruské diplomaty vyzvalo, aby se dále nepodíleli na zastupování ruského politického vedení, které se rozhodlo provést "apokalyptickou destrukci" svého souseda. "Kolegové, prosíme ty z vás, kteří mají svědomí a kteří si udržují schopnost rozpoznat zlo: opusťte tento kruh spolupachatelů. Vyzýváme vás, lidi s morálkou a dobrým srdcem, prosím, opusťte tuto potápějící se loď, která jen přitahuje hněv svobodymilovných lidí na celém světě," uvedla v dokumentu česká diplomacie.

🇨🇿 Appeal to Russian colleagues, diplomats, men and women of the Russian diplomatic service.



Colleagues, we implore those of you who have a conscience and who maintain the capacity to recognize evil: take yourself out of this circle of accomplices. #StopPutinsLies



Appeal ⬇️ pic.twitter.com/dumWJcT8o8