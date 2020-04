Ruští komunisté slavili výročí Leninových narozenin

Mauzoleum, představující i skoro 30 let po pádu komunismu a zániku Sovětského svazu jednu z turistických atrakcí ruské metropole, je pro veřejnost uzavřeno od poloviny března.

Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku dalších 5236 potvrzených případů nákazy koronavirem. Úřady nyní celkem registrují 57.999 infikovaných. V souvislosti s koronavirem zemřelo více než 500 lidí. Nejhorší situace s nákazou zůstává v Moskvě.

"Bez ohledu na platné nařízení moskevského starosty, kvůli kterému byly uzavřeny mnohé promenádní zóny v Moskvě, komunistům otevřeli přístup na Rudé náměstí. Je ale pravda, že k mauzoleu se nakonec nesměli vydat všichni zájemci, ale jen ti uvedení v seznamu, dohodnutém v kremelskou ochrankou," napsal deník Kommersant na svém webu. "Podle starostova nařízení Moskvané starší 65 let musí od 26. března dodržovat přísnou izolaci," poznamenal list k faktu, že delegaci vedl pětasedmdesátiletý Zjuganov.

Mezitím se zákazy rozšířily i na ostatní Moskvany, kteří smějí z bytu vyjít jen do práce, na nákup do nejbližšího obchodu a lékárny, kvůli vyhledání pomoci či kvůli vyvenčení psa. Jakákoli shromáždění i pod širým nebem jsou zakázána.

"Lidí nebylo moc a obezřetně jsme dodržovali všechna opatření," řekl Kommersantu předák komunistů v moskevském sněmu Nikolaj Zubrilin. "Položili jsme květy u mauzolea a u hrobů u kremelské zdi a pak Gennadij (Zjuganov) uspořádal videokonferenci," dodal. Komunisté se předtím jako vždy setkali u pomníku maršála Georgije Žukova, ale "místo dvou tisícovek lidí, jak tomu obyčejně bývá, přišlo asi 40 lidí", dodal Zubrilin.

Zdroje blízké Kremlu tvrdí, že komunisté dostali povolení položit květiny, "protože pro ně je to speciální svátek". Ale vyjednat povolení prý trvalo měsíc.

Podle tajemníka komunistů Sergeje Obuchova kladení věnců k Leninovým pomníkům po celé zemi proběhlo v klidu s výjimkou dvou měst, Aleksina a Krasnodaru, kde delegáty zadrželi pod záminkou, že vstup do parků je zakázán.

Původně se 22. dubna mělo v Rusku konat celostátní referendum o změnách v ústavě, které by prezidentu Vladimiru Putinovi umožnily setrvat v čele státu až do roku 2036. Komunisté byli kategoricky proti tomuto termínu hlasování, aby to neodsunulo do pozadí oslavy Leninova narození. Nakonec ale referendum bylo odročeno na neurčito kvůli koronaviru.