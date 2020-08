S Rusy zadrženými v Bělorusku se sešli ruští diplomaté

Ruská agentura RIA Novosti dnes uvedla, že se zadrženými se sešli ruští diplomaté. Spor kolem údajných ruských žoldnéřů se podle agentury Reuters prohloubil, protože obě strany nadále podávají odlišné vysvětlení jejich přítomnosti v Bělorusku.

Vztahy dosavadních spojenců Ruska a Běloruska se zhoršily, když se země nedohodly na kontraktu týkajícího se ropy a zemního plynu, na jehož dodávkách z Ruska je Bělorusko závislé.

Skupina 33 ruských občanů byla v Bělorusku zadržena tento týden a Minsk odmítl vysvětlení Moskvy, že jde o lidi, kteří Běloruskem jenom projížděli a ve skutečnosti měli namířeno do jiných zemí. Podle čtvrtečního oznámení Moskvy jde o zaměstnance soukromé bezpečnostní služby, kteří v Bělorusku uvázli, když zmeškali let do Istanbulu.

Šéf běloruských vyšetřovatelů Aljaksandr Agafonov ale v pátek večer řekl, že Rusové neměli v plánu pokračovat jinam. V rozhovoru v televizi ONT prohlásil, že výpovědi jednotlivých Rusů se neshodují. Podle Agafonova 11 z nich řeklo, že chtěli letět do Venezuely, 15 pak do Turecka, dva uvedli Kubu a jeden Sýrii. Další řekl, že o své další destinaci nic neví a tři se odmítli vyjádřit.

Reuters také informoval, že zadržení skupiny mužů v maskovacích uniformách těsně před volbami, jež se mají konat 9. srpna, rusko-běloruské vztahy dál zatíží.

Nadějná je kandidatura Svjatlany Cichanouské, což je manželka prezidentova oponenta Sjarheje Cichanouského. Běloruské úřady tvrdí, že zadržení jsou na Cichanouského napojeni, takže je podezřelý z podněcování nepokojů.

Moskva dnes podle agentury RIA Novosti jakékoli propojení zatčených s běloruskou opozicí popřela. Kreml podle svého pátečního sdělení očekává, že bude 33 ruských občanů propuštěno. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov hovořil o "bezdůvodném zadržování".

Podle běloruských úřadů je v zemi stále až 200 ruských žoldnéřů, které hledají příslušníci bezpečnostních sil. Podle běloruských státních médií zadržení pracovali pro takzvanou Vagnerovu soukromou vojenskou společnost, která válčí v zájmu Moskvy na Ukrajině, v Sýrii, Libyi a jinde. Ruský stát opakovaně popírá, že žoldnéře využívá.