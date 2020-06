Schůzka v Bílém domě nebude. Kosovský premiér kvůli obžalobě Thaçiho zrušil jednání se Srbskem

Americký vyslanec pro kosovsko-srbský dialog Richard Grenell ve středu uvedl, že se schůzka uskuteční navzdory Thaçiho absenci, a to za účasti právě Hotiho. Jednání s Vučičem a premiérkou Anou Brnabičovou se mělo věnovat obnovení rozhovorů o normalizaci vztahů a především pak ekonomickým otázkám.

"Kvůli novému vývoji v Prištině v důsledku obvinění prokurátora jsem se vrátil do země, aby situaci řešil. Informoval jsem vyslance Grenella, že se setkání 27. června v Bílém domě nezúčastním," napsal dnes Hoti na twitteru.

Due to the new developments in Prishtina as a result of the indictment submitted by the Specialized Prosecutor's Office, I have to return to my country to deal with the situation.

I informed Ambassador Grenell that I could not attend the June 27 meeting at the White House.