Šéf WHO jde do karantény. Nemoc covid prodělal britský princ William, tajil to

"Byl jsem identifikován jako kontakt někoho, kdo měl pozitivní test na covid-19. Je mi dobře a jsem bez příznaků, ale v příštích dnech budu v izolaci, v souladu s pravidly WHO, a budu pracovat z domova," uvedl Tedros. Podle něj je nanejvýš důležité, aby každý předpisy dodržoval. "Tak přetrháme infekční řetězce, potlačíme virus a ochráníme zdravotní systémy," zdůraznil Tedros.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.