Šéf WHO po neshodách s USA vyzval k jednotě v boji s koronavirem

"Spojené státy americké jsou dlouhodobým a štědrým přítelem WHO a my doufáme, že jím budou i nadále," řekl Tedros na dnešní tiskové konferenci. "Litujeme rozhodnutí prezidenta Spojených států nařídit pozastavení financování WHO," dodal.

WHO podle jejího šéfa vyhodnocuje dopad amerického rozhodnutí a "pokusí se zaplnit jakékoli výpadky společně s partnery". Nyní je ale podle Tedrose čas na to, aby se svět sjednotil ve společném boji proti šíření koronaviru, který označil za "nebezpečného nepřítele".

Trumpovo rozhodnutí kritizovala řada světových osobností a politiků. Trumpův krok nepovažuje v době nynější pandemie nemoci covid-19 za vhodný ani Evropská unie.

Trump přikázal platby do fondů WHO pozastavit kvůli tomu, že organizace podle něj nezvládla proti koronaviru včas zasáhnout. Šéf Bílého domu také prohlásil, že WHO nekriticky přijímala zprávy o šíření viru v Číně od čínské vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup.

USA jsou největším přispěvatelem WHO. Loni jí poskytly více než 400 milionů dolarů (kolem deseti miliard korun), což je přibližně 15 procent rozpočtu organizace, uvedla agentura Reuters.