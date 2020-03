Šéf WHO vyzval svět, aby zesílil boj proti koronaviru

WHO ve středu nynější postup nákazy označila za pandemii. Toto označení podle Ghebreyesuse neznamená, že se "země mají vzdávat".

"Myšlenka, že země mají ustoupit od snahy nákazu zadržet a věnovat se pouze zmírňování jejích následků, je špatná a nebezpečná," řekl na schůzce s diplomaty v Ženevě. Je ale podle něho nutné, aby všechny země "našly rovnováhu mezi ochranou zdraví, prevencí ekonomických a sociálních problémů a dodržováním lidských práv".

Celosvětově se koronavirem zatím nakazilo přes 126.100 lidí, z nich více než 4600 infekci podlehlo, vyplývá z dnešní statistiky agentury Reuters.

“We must push countries, all of us to fight as hard as they can to suppress this coronavirus. By doing so, you are saving lives. By doing so you’re buying more time for your hospitals to prepare. So do everything you can to be as aggressive as you can ...” - Dr @mvankerkhove pic.twitter.com/PDLqvVkr4C