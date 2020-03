Sestřelení letu MH17: Obvinění Rusové a Ukrajinec se k soudu v Haagu nedostaví

Ruské agentuře RIA Novosti to řekla právnička jednoho z obviněných. K soudu se podle ní dostaví pouze obhájci a proces se nejspíše protáhne až do podzimu.

Skupina vyšetřovatelů loni v červnu z odpovědnosti za katastrofu obvinila první čtveřici podezřelých: Rusové Igor Girkin, zvaný Strelkov, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko v létě 2014 zastávali vysoké funkce u proruských východoukrajinských separatistů.

The Dutch Safety Board says the black box was a critical piece of evidence in the board's investigation to identify the cause of the plane crash. #FMTNews #MH17 https://t.co/5EOwuDCk5U