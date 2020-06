Severoirská policie našla zbraň, kterou loni zastřelili novinářku

Tehdy 29letá severoirská novinářka McKeeová loni v dubnu zemřela, když přihlížela nepokojům v Londonderry. Město v minulosti zažilo krvavé střety mezi převážně protestantskými unionisty a převážně katolickými republikány.

K zastřelení novinářky se přihlásila organizace Nová IRA. Neuznává severoirskou mírovou dohodu z roku 1998, která z velké části ukončila sektářské násilí a položila základy sdílené vlády unionistů a separatistů v Severním Irsku.

McKeeová nicméně nebyla terčem útoku, ale "stála vedle sil nepřítele", jak Nová IRA označuje britské policisty.

V souvislosti se smrtí novinářky policisté v únoru obvinili 52letého muže, o kterém ovšem ví, že nebyl střelcem. Totožnost pachatele prý nicméně znají a doufají, že jej budou moci po forenzní analýze zbraně obvinit.

"Vím, kdo se do toho zapojil. Vím, kdo je střelec. Nová IRA by se neměla mýlit a neměla by citlivě a tiše vedené vyšetřování považovat za vyšetřování, kterému chybí odhodlání a energie," uvedl dnes kriminalista Jason Murphy. "Jak se smyčka pomalu stahuje, měli by ti, kteří ze zbraně stříleli, kteří ji přenášeli, kteří s ní hýbali, kteří ji skladovali, schovávali a jakýmkoli způsobem s ní manipulovali, očekávat u svých dveří policii," dodal.

Smrt McKeeové loni vyvolala obavy z vypuknutí nového sektářského násilí v Severním Irsku. Strach tehdy sílil i kvůli připravovanému odchodu Británie z Evropské unie. Střety mezi zastánci připojení k Irské republice a stoupenci setrvání ve svazku Spojeného království, které ukončila až mírová dohoda z roku 1998, si vyžádaly v druhé polovině 20. století přes 3500 obětí.