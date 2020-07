Děti potřebují po pandemii koronaviru speciální péči, tvrdí expert

Národní komisař pro děti a mládež Bruce Adamson poskytl exkluzivně pro Guardian komplexní zprávu o hodnocení práv dětí ve Skotsku v důsledku pandemie. Jak deník vypíchl, jedná se o první přezkoumání kdekoliv na světě. Skotsko se podle slov Adamsona snaží usilovně bojovat za práva dětí a poskytovat jim podporu, ale toto úsilí „bylo vyhozeno z okna, jakmile přišla karanténa".

V důsledku nařízení restrikcí musely být všechny podpůrné instituce pro děti a mládež zavřeny, což podle Adamsona přineslo velmi negativní zprávu o tom, jak vláda Velké Británie nahlíží na podporu duševního zdraví dětí. Guardian uvedl, že v průběhu pěti měsíců po uzavření škol a různých podpůrných skupin spáchalo pět dětí v Kentu sebevraždu.

Post komisaře pro děti a mládež byl založen zákonem The Children Act 2004, aby se stal nezávislým hlasem dětí a mládeže. V roce 2014 byla kancelář úřadu posílena o poskytování podpory a ochrany práva dětí.

„Děti nebyly tam, kde se nacházeli lidé, kteří by dokázali posoudit, co potřebují,“ řekl Adamson a dodal, že ochranná opatření měla na duševní zdraví dětí katastrofální účinek, není proto možné odhadnout, jaká další podpora je nezbytná. „Školy, klubovny a jiné instituce by měly být velmi opatrné, až se děti vrátí zpět,“ poznamenal komisař s tím, že i ty nejodolnější děti budou potřebovat velkou podporu.

Komplexní zpráva o dopadu pandemie na duševní zdraví skotských dětí uvedla, že se potýkala s vážnými mezerami ve sběru dat, a to včetně definice slova „zranitelný“. Neexistuje žádné souhrnné číslo, které by ukázalo, kolik chudých dětí bylo v době karantény digitálně omezeno, nedostávali jinou podporu v učení a pomoc v oblasti duševního zdraví.

„Ve Skotsku máme vysoce rozvinutou společnost, která děti podporuje, aby se také zapojily. V době pandemie to však vyslalo velmi negativní zprávu dětem a mládeži, že jsou spíše doplňkem, nikoliv nedílnou součástí rozhodovacího procesu,“ míní Adamson, který zdůraznil, že děti neměly žádné zastoupení v rozhodování o uzavíraní škol a také ve skotské vládě v programu pro znovuotevření.