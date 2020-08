Skupiny okolo Putina jsou zločinecké. Rusko falšuje tisíce výsledků, říká muž, který se skrývá před Putinem

Pobyt v izolaci pro něj není ničím novým. Bývalý ředitel antidopingového laboratoře v Moskvě byl hlavou obrovského spiknutí. Dlouholetého, státem podporovaného dopingového programu, který měl pomoci ruským sportovcům získat převahu na olympijských hrách.

Pak se z něj stal informátor. Opustil ženu i děti a dnes žije v USA v rámci programu na ochranu svědků neznámo kde. Skrývá se před režimem Vladimira Putina. Díky němu se totiž podařilo odhalit jeden z největších skandálů v historii sportu.

Pokud by se olympijské hry v Tokiu konaly podle plánu, ruští sportovci by se jich museli účastnit jako neutrální. Trest se ale může vztahovat i na olympijské hry přeložené prozatím na příští rok. Rusové se se ztrátou reputace nevypořádávají lehce, a Rodčenkov má strach o život. Ale zvykl si.

"Musíte se s tím naučit žít. Je to stejné jako ve válce. První týden se jí bojíte, pak v ní žijete. Já žiji ve válce," svěřil se pro Financial Times s tím, že v izolaci je umístěn už roky.

"V politické korupci dosahujeme nových limitů, protože skupiny okolo Putina jsou absolutně zločinecké. Máme největší a nejhorší tradici: nebojovat proti dopingu, ale podporovat ho," rozmluvil se posléze.

"V mé laboratoři byli ti nejlepší výzkumníci. Žádná jiná země se v tomto směru nedostala ani z poloviny tak daleko jako my. Korupce a tajné dohody existují i jinde, ale ne až v takovém rozsahu," říká směrem k novináři za webkamerou.

Putin dříve přiznal, že Rusko má dopingový problém, popřel ale jakoukoli státem podporovanou kampaň a olympijský zákaz označil jako politicky motivovaný. Rodčenkov ho považuje za hlupáka.

Když v roce 1977 nastoupil na prestižní Moskevskou státní univerzitu, kde studoval chemii, začal snít o tom, že se stane běžcem. Zjistil, že jeho soupeři užívají doping, a sám se rozhodl brát steroidní injekce.

Po ukončení studia zjistil, že nemá dostatek talentu na to, aby se stal elitním sportovcem, a začal pracovat v Moskevské antidopingové laboratoři. Sám se přitom stal svědky několika zamlčovaných dopingových skandálů.

V roce 2005 se stal ředitelem Antidopingového centra v Moskvě a měl budit dojem, že odhaluje dopingové podvodníky. Ve skutečnosti bylo jeho úkolem utajovat pozitivní testy ruských sportovců.

"Věděl jsem, že je to podvod. Ale ať dělám cokoliv, vždy se snažím ukázat nejvyšší úroveň odbornosti," přiznal. Svého boršče se ale ani nedotkl. "Když mluvím, zcela ztrácím chuť k jídlu. Mám stažený žaludek," vysvětlil.

Vrchol jeho kariéry přišel během zimních olympijských her 2014 v Soči. Do dopingového skandálu byli zapojeni i agenti ruské tajné služby FSB, kteří vymysleli způsob, jak odstranit uzávěry z lahví se vzorky moči, které měly ochránit vzorky před manipulací.

Díky tomu dokázali zajistit výměnu vzorků. Nádoby si podávali skrze díry ve zdi, vzorky měnili, a strategie fungovala. Rusko získalo nejvíce medailí ze všech zúčastněných zemí. A není divu, podle Rodčenkova už Rusko zfalšovalo tisíce výsledků.

Věděl, do čeho jde. Sám má podezření, že zabití Borise Němcova, ruského opozičního lídra, kterého zastřelili na mostě nedaleko Kremlu v únoru 2015, bylo nařízeno.

"Jeho kalibr, jako člověka a politika, byl desetinásobně větší než Putinův nebo kteréhokoli z jeho poradců. Žárlili na něj, nedokázali ho vystát," popisuje s tím, že demokracie v Rusku zemřela už dávno. "Rusko jen na krátký čas předstíralo, že je demokratické," říká.

Krátce po olympiádě v Soči začal spolupracovat s Bryanem Fogelem, režisérem a amatérským sportovcem, který na sobě vyzkoušel dopingový režim, který Rodčenkov navrhnul. Spolupráce ale byla jasným porušením pravidel Světové antidopingové agentury (WADA) a dostatečným důvodem k tomu, aby přišel o práci.

V prosinci 2014 navíc odvysílala německá televize ARD dokument investigativního novináře o tom, jak "Rusko stvořilo své vítěze." Dokument byl založen na tajné nahrávce atletů a Rodčenkov v něm není vykreslen zrovna pozitivně.

"Stal jsem se zbytečným. Odstoupil jsem z pozice ředitele Moskevské antidopingové laboratoře. Můj nadřízený mi řekl: Jsi v nebezpečí, protože už nikoho nezajímá to, co říkáš. Nezajímá to Světovou antidopingovou agenturu, ani Rusko," přiznává s tím, že začal být paranoidní. "