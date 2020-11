Slovem roku je podle Collinsova slovníku "lockdown", ujala se i zkratka BLM

Podle autorů slovníku výraz lockdown odráží sdílenou zkušenost miliard lidí po celém světě. Lexikografové slovníku každoročně sledují korpus zahrnující 9,5 miliardy slov. Z nich vyberou deset nových a význačných termínů. Užití slova lockdown letos zdokumentovali kolem 250.000, loni jen 4000.

Mezi dalšími s pandemií spojenými slovy jsou v první desítce například výrazy: nucená dovolená (furlough), klíčový pracovník (key worker), izolovat se (self-isolate), společenský odstup (social distancing) či koronavirus. Lockdown Collinsův výkladový slovník definuje jako "přísná omezení cestování, společenské interakce a přístupu na veřejná místa".

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS