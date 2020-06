Sochy otrokářů jdou k zemi. Přehodnotí Británie dějiny? Stín padá i na Churchilla

Sochu Edwarda Colstona, který v 17. století vydělal jmění na obchodu se západoafrickými otroky, v neděli svrhla a hodila do vod přístavu skupina demonstrantů, kteří se účastnili celosvětové vlny protestů proti rasismu.

Sochy postav z britské imperialistické minulosti se v posledních letech staly předmětem sporů mezi těmi, kteří tvrdí, že takové památky pouze odrážejí historii, a těmi, kdo míní, že oslavují rasismus.

Colston býval ve svém rodném Bristolu štědrým dárcem na charitu. V posledních letech už sice existovala kampaň za odstranění sochy, ale úřady nepřesvědčila.

Demonstranti tím, že vzali věci do svých rukou, zvýšili palčivost debaty, která předtím zůstávala omezena na pochody, petice a novinové články a komentáře.

Mluvčí premiéra Borise Johnsona řekl, že zničení sochy představovalo trestný čin. "Premiér plně chápe sílu pocitů v této záležitosti. Ale v naší zemi máme demokratické postupy, které mohou tyto záležitosti vyřešit," řekl mluvčí.

Jiní ale namítají, že zmíněné postupy dosud nebyly s to postihnout bolest způsobenou dědictvím otrokářství.

"Jsou lidé, kteří říkají, že úřady měly po debatě sochu odstranit. Souhlasím. Ale to se neděje. Bristol debatoval o Edwardu Colstonovi roky a nikam se nedostal," připomněla historička Kate Williamsová.

Ulice a několik budov v Bristolu stále nesou Colstonovo jméno. Na podstavci sochy je původní nápis z roku 1895, který chválí Colstona jako "ctnostného a moudrého".

Starosta města Marvin Rees, řekl, že nepodporuje porušování pořádku, komunita ale procházela složitými problémy, které neměly prosté řešení.

"Nikdy bych nepředstíral, že socha otrokáře uprostřed města, ve kterém jsem vyrostl, a někoho, kdo možná vlastnil někoho z mých předků, byla pro mě něco jiného než osobní urážka," uvedl Rees, který má jamajské kořeny.

Policie v Bristolu oznámila, že se takticky rozhodla nezasáhnout, protože to by mohlo mít ještě horší následky. "I když jsem zklamaný, že lidé poškodili jednu z našich soch, chápu, proč se to stalo. Je to velmi symbolické," řekl policejní náčelník Andy Bennett.

Dokonce i britský válečný hrdina Winston Churchill čelí přehodnocování: jeho sochu před sídlem parlamentu v Londýně v neděli kdosi postříkal nápisem "Churchill byl rasista".

#Churchill was a racist. Fuck him as well.



In his own words:



“I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion."



"I am strongly in favor of using poisoned gas against uncivilized tribes."



"Aryan stock is bound to triumph." pic.twitter.com/CCyA1rVMQ0