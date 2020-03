Jehovista dostal na Krymu šest let vězení, dle soudu je "společensky nebezpečný"

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud v Simferopolu, správním středisku Ruskem anektovaného Krymu, poslal dnes na šest let do vězení člena náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, kterou ruský nejvyšší soud v roce 2017 zakázal jako extremistickou organizaci. Oznámila to místní média.