Vláda nám o válce lhala, ničíme životy Ukrajinců, přiznává zběhlý ruský parašutista

„Bylo nám jasné, že nás zatáhli do vážného konfliktu, kdy budeme prostě ničit města a ve skutečnosti nikoho neosvobodíme,“ řekl Filatěv americkému serveru CNN. Své spolubojovníky z jednotky popsal jako unavené, hladové a rozčarované.

Podle něj mělo pochybné vysvětlení důvodů k válce negativní dopady na morálku vojáků. „Mnoho z nás pochopilo, že co naše vláda o válce říkala, nebyla pravda. Všechno je to lež. Ničíme pokojné životy a tento fakt ovlivnil naši morálku. Ten pocit, že neděláme nic dobrého,“ dodal třiatřicetiletý voják.

Vysvětlil, že vojáci ani velitelé nevěděli, co se od nich na Ukrajině čeká. Většina vojáků brzy byla rozčarovaná z důvodů, které Kreml uváděl k invazi těsně po jejich příchodu do Chersonu. Zde totiž čelili odporu lidí, kteří podle jeho slov nechtěli být „osvobozeni“.

Filatěv sloužil v 56. leteckém útočném pluku. Zúčastnil se ruských snah o obsazení města Mykolajiv. Nakonec byl z bojiště evakuován kvůli zranění.

„Ruské armádě chybělo základní vybavení. Během mé přítomnosti chyběly drony a další bezpilotní letouny. Naše kasárna byla asi 100 let stará a nemohla ubytovat všechny vojáky. Zbraně jsou z časů útoku na Afghánistán,“ shrnul.

„V noci byla zima a nemohli jsme ani spát. Při obkličování Chersonu hned na začátku války hodně z nás nemělo žádné jídlo, vodu nebo spacáky. Museli jsme si hledat odpad nebo různé hadry, abychom se mohli do něčeho zabalit a zahřát,“ vysvětlil Filatěv.

Rusové Cherson dobyli velice brzy po začátku války. Nyní se o něj v rámci ukrajinského protiútoku opět bojuje. „Nechápu Putinovy vize. Šest měsíců zpátky odstartoval invazi a teď vidí své vlastní jednotky zaseknuté v nákladném konfliktu. Teď jsem tady beze zbraně a myslím si, že toto vše je to nejhloupější a nejhorší, co naše vláda mohla udělat. Co je další krok? Jaderná válka?“ strachuje se muž.

Myslí si, že v jeho zemi je všechno zničené a zkorumpované. „Jediné fungující zákony jsou ty represivní. Buď mě zavřou do vězení, nebo mě zkrátka odstraní. Takových případů už bylo hodně. Nevidím žádnou cestu ven. Co se má stát, stane se,“ uzavřel Filatěv.

Navzdory masivnímu potlačování protiválečných protestů ruskými úřady někteří Rusové vytrvale vystupují proti ruské invazi na Ukrajině. V prvních dnech po jejím začátku úřady rychle potlačovaly demonstrace a zatýkaly lidi, kteří se zúčastnili protestních průvodů nebo dokonce jen drželi prázdné plakáty či pouhé náznaky odkazující na konflikt. Jelikož se vláda snaží kontrolovat narativ, kritická média skončila.

Moskva tvrdí, že ruští vojáci neútočí na civilisty a nemíří na civilní objekty, ačkoliv existuje množství důkazů svědčících o opaku. Dřívější obvinění ruských vojáků z válečných zločinů Moskva odmítala jako nepřátelskou propagandu a důkazy popírala jako zinscenované.