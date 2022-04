Starosta Buče uvedl, že našli těla už 403 lidí

Ruské síly ovládaly Buču ležící na severozápad od ukrajinského hlavního města asi měsíc, stáhly se z ní koncem března. Ukrajinská strana tvrdí, že ruští vojáci v Buči zabíjeli, znásilňovali a mučili civilisty, což Moskva popírá a označuje za provokaci. Ruský prezident Vladimir Putin dnes o těchto informacích řekl, že jde o falešné zprávy.

Buča byla prvním městem, kde po odchodu ruských vojsk vyšly najevo zvěrstva, jaká se tam děla po dobu okupace. Snímky z tohoto města vyvolaly zejména v západních zemích zděšení, Kyjev upozorňuje, že podobné nálezy se opakují také na dalších místech.

Fedoruk také na dnešním brífinku řekl, že je příliš brzy na to, aby se do města začali vracet jeho obyvatelé. Gubernátor Kyjevské oblasti, v níž leží i Buča, dnes řekl, že návrat do dříve okupovaných míst bude více či méně reálně možný na konci května. Ukrajinské úřady již dříve varovaly před nastraženými minami, v osvobozené oblasti ale také plně nefungují dodávky elektřiny či plynu.