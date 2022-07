Starosta: V Mariuopolu drží Rusové 10.000 obyvatel ve filtračních centrech

V jednom z center je bezmála 2000 mužů, tvrdí Bojčenko. Podle něj by se je mohli Rusové pokusit vyslat do bojů.

"Víme, proč to dělají. Oznámili, že někdy v září budou rozdávat dokumenty, kterým říkají ruské pasy. A to je přímá jízdenka na frontu," citovala Bojčenka Ukrajinska pravda.

Filtračními centry musejí projít Ukrajinci, kteří odjíždějí z měst obsazených ruskými vojsky nebo jsou odtamtud evakuováni. Pomocí tohoto systému se Rusové zřejmě snaží identifikovat osoby, které bojovaly na ukrajinské straně nebo mají vazby na ukrajinské úřady či pluk Azov, který proslul obranou Mariuopolu.

Hluboké znepokojení nad způsobem, jakým je s Ukrajinci v centrech nakládáno, vyjádřila minulý týden organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Ve zprávě OBSE se hovoří například o brutálních výsleších a ponižujících tělesných prohlídkách. Pokud pracovníci centra u někoho vyjeví nežádoucí vazby, je tato osoba oddělena od ostatních a "často prostě zmizí", píše se ve zprávě s odvoláním na odborníky organizace, kteří se v červnu vydali na Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že z filtračních táborů jsou lidé násilím deportováni do odlehlých míst v Rusku.

Na internetu se dříve objevilo video, které údajně ukazuje podobnou prohlídku na kontrolním stanovišti. Rusové na videozáznamu zkoumají, zda tetování na tělech Ukrajinců vypadají jako "azovská", a kontrolují jim mobilní telefony.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden ve videoprojevu k účastníkům konference v Soulu řekl, že ruští vojáci deportovali z okupovaných území Ukrajiny do Ruska už dva miliony Ukrajinců, včetně několika set tisíc dětí. Deník The New York Times tento měsíc napsal, že americká mise OBSE identifikovala na Ukrajině nejméně 18 filtračních táborů vytvořených Ruskem.