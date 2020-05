Britský veterán Moore (100) je opět hrdinou, bude povýšen do rytířského stavu

Veteránovi z 2. světové války se nedávno podařilo vybrat 33 milionů liber (přes miliardu korun) pro systém britského veřejného zdravotnictví NHS, který byl vystaven náporu v souvislosti s koronavirovou epidemií. Dokázal to tím, že s pomocí chodítka před svými stými narozeninami, které oslavil 30. dubna, stokrát urazil vzdálenost 25 metrů kolem své zahrady.

zdroj: YouTube

Televizi BBC kapitán Moore řekl, že se na pasování na rytíře těší a že je to pro něj velká pocta. "Jistěže jsem potěšen a pohnut skutečností, že se mi to stalo," poznamenal. Zpočátku přitom zprávě o svém novém povýšení ani nevěřil. "Pomyslel jsem si, že to nemůže být pravda. Vždycky jsem říkal, že se to nestane, ale zdá se, že se to skutečně stalo," dodal.

S aktem pasování se pro něj však pojí také drobné obavy. Panovnice totiž potvrzuje povýšení do rytířského stavu položením meče na rameno takto poctěné osoby. "Doufám, že nebude mít s mečem příliš těžkou ruku," zavtipkoval Moore.

Moore si už vysloužil zápis do Guinessovy knihy rekordů, přes 125 tisíc narozeninových pohlednic a gratulací a od britské královny také hodnost čestného plukovníka.

"Fantastické vybírání na charitu plukovníka Toma zlomilo rekordy, inspirovalo celou zemi a poskytlo nám všem zdroj světla v koronavirové mlze," řekl v úterý britský premiér Johnson, který Moorea označil za "skutečný národní poklad".

Už minulý týden Johnson utrousil, že by bylo vtipné, kdyby se mu napříště říkalo Sir Thomas Moore. Británie už totiž pod stejným titulem a velmi podobným jménem zná anglického renesančního humanistu, filosofa, právníka a státníka Thomase Morea.

"Jaká čest, a naprosto zasloužená; je zcela mimořádný," řekla BBC ke získání rytířského titulu Mooreova dcera Hannah Ingramová-Mooreová.