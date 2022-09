Stoltenberg odsoudil pseudoreferenda a varoval Rusko před užitím jaderných zbraní

"Právě jsem hovořil s prezidentem Zelenským a ujistil jsem ho, že spojenci v NATO jsou neochvějní ve své podpoře suverenity Ukrajiny a jejího práva na sebeobranu. Falešná referenda, která provádí Rusko, nemají žádnou legitimitu a jsou bezostyšným porušením mezinárodního práva. Tato území jsou ukrajinská," prohlásil Stoltenberg.

V Moskvou ovládaných a okupovaných částech Ukrajiny dnes skončila narychlo zorganizovaná hlasování o připojení k Rusku. Hlasovalo se v Ruskem okupovaných částech Chersonské a Záporožské oblasti, k níž byly připojeny menší obsazené části dalších ukrajinských oblastí, a v samozvaných proruských Doněcké lidé republice (DNR) a Luhanské lidové republice (LNR) na východě Ukrajiny.

O svém telefonním rozhovoru s šéfem NATO se na twitteru zmínil i prezident Zelenskyj. "Hovořil jsem s Generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, abych mu poděkoval za rázné odsouzení ruských ilegálních 'referend'. Hovořili jsme o současném vývoji na bojišti a o další podpoře členských států aliance ukrajinským ozbrojeným silám," napsal Zelenskyj.

Západní země ani ukrajinská vláda hlasování ani výsledek referend neuznávají, celá akce je podle nich propaganda a podvrh mající umožnit Moskvě anektovat násilně obsazená území.

Stoltenberg se dnes rovněž odsoudil ruská vyhrožování případným použitím jaderných zbraní na obranu "územní celistvosti". Podle šéfa aliance by to bylo nepřijatelné a mělo by to pro Rusko vážné důsledky.

"Jakékoli použití jaderných zbraní je naprosto nepřijatelné, zcela to změní povahu konfliktu a Rusko musí vědět, že jadernou válku nelze vyhrát a nesmí být nikdy vedena," prohlásil Stoltenberg podle agentury Reuters. "Když z Ruska znovu a znovu slyšíme ten způsob jaderné rétoriky, od prezidenta (Vladimira) Putina, je to něco, co musíme brát vážně - a proto jasně vzkazujeme, že to bude mít pro Rusko vážné důsledky," řekl šéf NATO.

Naposledy použitím jaderných zbraní vyhrožoval místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Rusko má podle něj právo je použít "v předem určených případech". Bývalý ruský prezident a premiér také zapochyboval, že by NATO zasáhlo, kdyby Rusko tyto zbraně použilo proti Ukrajině.