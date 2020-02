Stovky migrantů se vzbouřily proti násilí. Bosenští policisté museli zasáhnout

Tábor leží jen asi deset kilometrů od hranic s Chorvatskem a momentálně se v něm nachází tisícovka běženců, což je o tři stovky víc, než čítá jeho kapacita.

Očití svědci uvedli, že policisté se rvali s migranty a několik z nich zadrželi. Protestující, převážně muži, vykřikovali "Svoboda!" a "Vraťte nám naše peníze" a "Přestaňte nás bít". Žádní zranění nebyli podle Reuters hlášeni.

Hodně stížností v táboře zaznívalo na adresu úřadů v Chorvatsku, které migranti a také nevládní organizace pomáhající uprchlíkům obviňují, že běžence násilně zahánějí zpět a špatně s nimi zacházejí. Chorvatské úřady veškeré stížnosti na policejní brutalitu odmítají.

"Chorvatská policie je velice zlá. Chceme, aby otevřeli hranice. Prosím, už nás nebijte, neberte nám naše bundy, boty a ponožky. Všechno berou," postěžoval si muž, který se představil jako Salam Batu.

Bosna, do níž se za velké migrační vlny v roce 2015 dostalo jen poměrně málo uprchlíků, nyní zažívá příliv běženců, kteří se snaží přes Chorvatsko dostat dál do boahatších zemí. Ačkoliv balkánská cesta byla v roce 2016 uzavřena, asi 50.000 migrantů, hlavně z Pákistánu, Iráku, Maroka a Sýrie, loni prošlo Bosnou. Asi 6000 z nich v balkánské zemi uvízlo. Nyní tak žijí ve špatně vybavených táborech.

"Každý chce odtud vypadnout a dostat se do Itálie, Německa nebo do Francie," řekl jeden z Pákistánců, který se představil jen jako Simon. "Jestli půjdeme na hranice, chorvatská policie nám spálí bundy a boty a sebere mobilní telefony," postěžoval si.

Chorvatsko, které je členským státem Evropské unie, usiluje o přijetí do schengenské zony volného cestování, což vyžaduje, aby země splňovala unijní normy pro pohraniční kontroly a lidská práva. Musí ale také prokázat, že zvládne efektivně střežit vnější hranice EU, dodala agentura Reuters. Bosna obviňuje Chorvaty, že vracejí zpět migranty i v případě, že je dopadnou v hloubi svého území.

Česko minulý měsíc vypravilo do Sarajeva konvoj humanitární pomoci s materiálem, zaslaným do Bosny a Hercegoviny na pomoc ke zvládání migrace. Čtyři nákladní automobily vezly do Sarajeva spacáky, deky, pláštěnky a jídelní sady v hodnotě 2,3 milionu korun, řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Distribuci do center s uprchlíky zajistí místní orgány.