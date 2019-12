Stovky uprchlíků žijí hůř než zvířata? Rada Evropy začala jednat, zavírá tábor

Tábor, v němž je nyní na 600 migrantů, leží asi deset kilometrů od města Bihače na místě bývalé skládky. Nemá prakticky žádné vybavení - chybí tekoucí voda, nefunguje elektřina, nejsou tam použitelné toalety a uprchlíci žijí v přeplněných stanech. V přilehlé oblasti jsou navíc stále miny nastražené za války v letech 1992 až 1995.

Situace se ještě více zdramatizovala v pondělí poté, co v oblasti sněžilo. Podle některých médií se několik stanů pod tíhou mokrého sněhu zhroutilo.

"Myslím, že je to pro Bosnu a Hercegovinu ostuda. Podmínky (ve Vučjaku) nejsou pro lidské bytosti," prohlásila Mijatovičová podle bosenské sekce nezávislé regionální televize N1. "Tábor je třeba zavřít dnes. Těmto lidem (živořícím v táboře) se musí zajistit místo v teple, kde dostanou jídlo a kde budou mít možnost vyřizovat své žádosti v podmínkách, jaké příslušejí lidským bytostem," dodala komisařka.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá souvislost s Evropskou unií a jejími institucemi. Komisař rady pro lidská práva má za úkol upozorňovat na případy porušování lidských práv.

Prvních 700 migrantů převezly regionální úřady do Vučjaku z města Bihač v červnu a dalších 1500 pak v polovině října. Opatření zdůvodnily tím, že jde o osoby, které neměly v obci legální ubytování. Byli to tedy lidé, kteří do té doby přebývali buď na veřejných místech, nebo v opuštěných objektech v centru města.

Oblast na západě Bosny přiléhající k chorvatským hranicím, zejména v okolí Bihače, má poslední dva roky velké problémy s migranty, kteří se snaží dostat ilegálně přes Balkán do Evropské unie. Chorvatská pohraniční stráž a policie své hranice přísně střeží a běžence vracejí do Bosny, přičemž údajně postupují velmi tvrdě až brutálně.