Strach z koronaviru. V ukrajinském městečku vypukly nepokoje, zasahovala policie

"Nakonec (demonstranti) vytvořili nepovolené barikády. Zapálili ohně, aby zabránili policistům a autobusům v přístupu do sanatoria. V důsledku to přerostlo v otevřenou agresi. Začali házet kameny a vše, co jim padlo do rukou. Policie přijala všechna opatření, aby ukončila masové nepokoje," prohlásil policejní prezident Ihor Klymenko.

zdroj: YouTube

Policie si nakonec přístup do sanatoria vynutila. Při potyčkách s demonstranty bylo podle policie zraněno devět strážců zákona.

Ve čtvrtek do Charkova na východě Ukrajiny přiletělo z Wu-chanu celkem 72 lidí: 45 Ukrajinců a 27 cizinců. Čtyři lidi s příznaky infekce nepustili do letadla, dodal.

Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes slíbil Ukrajince, která zůstala ve Wu-chanu kvůli svému psu, že najde způsob, aby se mohla vrátit domů. "Vím, že jste zůstala, protože psa nevzali na palubu (letadla s evakuovanými)... Nenecháme vás tam," uvedl šéf státu podle agentury Interfax.

Nemoc způsobená novým typem koronaviru si už vyžádala více než dvě tisícovky životů a nakažených je více než 75.000 lidí.

Ukrajinská ministryně zdravotnictví Zorjana Skalecká ve snaze rozptýlit obavy z nákazy a uklidnit situaci ohlásila, že se osobně přidá k evakuovaným v karanténě. "Strávím spolu s nimi následujících 14 dní v jednom prostoru a za stejných podmínek. Doufám, že má přítomnost uklidní jak ty, co jsou v sanatoriu, tak i ostatní," uvedla ministryně podle agentury Interfax. "Ti lidé jsou naši krajané, nejsou cizí," dodala.