Rusko prý zabilo diverzanty z Ukrajiny. Její střela střela údajně zničila stanoviště pohraničníků

Rusko tvrdí, že na ruském území zabilo "diverzanty" z Ukrajiny, Kyjev to popřel

Rusko tvrdí, že armáda a pohraničníci zabránili "diverzní skupině" v narušení ruské hranice ze strany Ukrajiny, oznámila agentura TASS s odvoláním na ruské úřady. Bezpečnostní složky pět "narušitelů" hranice v Rostovské oblasti zabily. Kyjev vzápětí ruské tvrzení o incidentu na hranicích označil za falešnou zprávu. Žádné ukrajinské síly v regionu nejsou, uvedla ukrajinská armáda.

Situace na východě Ukrajiny je nadále napjatá, proruští separatisté a ukrajinské úřady se navzájem viní z ostřelování a porušování příměří.

Střela z Ukrajiny zasáhla naše stanoviště, tvrdí Rusko. Je to lež a provokace, reaguje Kyjev

Při incidentu týkajícím se stanoviště ruských pohraničníků, který se podle FSB odehrál 150 metrů od hranic Ruska s Ukrajinou, nebyl nikdo zraněn. Ruská agentura Ria Novosti zveřejnila video, na kterém je vidět zničený malý přístřešek. Agentura Reuters podotkla, že na videu není žádná střela. Podle ní ukrajinská armáda už dříve obvinila Rusko z vytváření falešných záběrů projektilů, u kterých tvrdí, že jsou ukrajinské.

Kyjev rovněž uvedl, že na separatisty ovládanou východní Ukrajinu přijeli žoldnéři, kteří mají ve spolupráci s ruskými silami organizovat provokace. Úřady samozvané Doněcké lidové republiky dnes naopak podle listu Kommersant uvedly, že na její území pronikla ukrajinská "diverzní" skupina, která se podle nich snaží dostat k hranici s Ruskem.

Podél takzvané linie dotyku, která rozděluje území ovládané ukrajinskou vládou a dvojicí separatistických republik na východě Ukrajiny, od minulého týdne výrazně přibylo hlášení incidentů a ostřelování.

Russia. ❗️The FSB publishes footage of a border checkpoint destroyed by a Ukrainian shell in the Rostov region



RIA Novosti pic.twitter.com/ZJyaUQMLTS