Studie WHO: Ve světě chybí téměř 6 milionů zdravotních sester a ošetřovatelů

"Zdravotní sestry a ošetřovatelé jsou páteří našeho zdravotnického systému. Dnes je řada z nich v první linii bitvy proti covid-19," uvedl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mezi lety 2014 a 2018 se počet sester a ošetřovatelů zvýšil podle zprávy asi o 4,7 milionu, dál jich ale téměř šest milionů chybí. Největší nedostatek zdravotnického personálu mají chudé země v Africe, jihovýchodní Asii, na Blízkém východě a v Jižní Americe.

Podle zprávy WHO jsou zdravotní sestry a ošetřovatelé v průměru relativně mladí. "Existují ale značné rozdíly mezi regiony, v Americe a Evropě jsou v průměru výrazně starší," stojí v dokumentu. V mnoha zemích světa tak podle WHO hrozí stárnutí této profesní skupiny a budoucí nedostatek sester a ošetřovatelů.

Organizace ve své zprávě kritizuje také to, že řada zemí světa ve věci náboru nových sester a ošetřovatelů do zdravotnictví "slepě spoléhá na migraci". Zhoršují tak mimo jiné situaci v chudých zemích. "Osmdesát procent zdravotních sester a pečovatelů na světě v současnosti vykonává svou profesi ve prospěch 50 procent světové populace," uvedla spoluautorka studie Mary Watkinsová. Vyzvala proto, aby se všechny státy postaraly o to, aby vzdělávaly dostatek vlastního pečovatelského personálu.

