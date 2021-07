Svět bude dostatečně očkován až v roce 2024, varoval britský ministr zahraničí

Ekonomicky silné země skupiny G7 se na červnovém summitu v Británii zavázaly, že v následujícím roce poskytnou miliardu vakcín proti covidu-19, buď přímo nebo prostřednictvím financování programu COVAX, který zajišťuje přístup k očkování převážně chudším zemím.

Británie, která slíbila 100 milionů dávek, dnes oznámila, že tento týden poprvé odešle devět milionů dávek proticovidové vakcíny od společnosti AstraZeneca. Až pět milionů dávek nabídne COVAXu, zbylé čtyři miliony daruje přímo Indonésii, Laosu či Malajsii.

"Víme, že svět bude při současném tempu dostatečně očkován až na konci roku 2024," uvedl Raab. "Rádi bychom toto datum posunuli do poloviny následujícího roku, což by výrazně změnilo situaci v nejvíce zasažených zemích," dodal ministr.

Raab dnes také upřesnil, že ze 100 milionů slíbených dávek poputuje 20 procent přímo zasaženým zemím a zbylých 80 procent bude věnováno programu COVAX.

"Víme, že nebudeme v bezpečí, dokud v něm nebudou i ostatní," poznamenal. "Je to v zájmu nás všech. Je to morální povinnost, ale zároveň je to v přímém zájmu Spojeného království, abychom se mohli otevřít a těžit z cestovního ruchu, ať už za pracovními nebo turistickými účely. Také se tím ochráníme před dalšími vlnami nových mutací koronaviru," dodal ministr.

Nákaza koronavirem se od roku 2019, kdy byla poprvé objevena v Číně, potvrdila ve více než 210 zemích a teritoriích. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) úřady registrují v souvislosti s onemocněním covid-19 téměř 4,2 milionu zemřelých.

Celosvětově bylo podáno 3,93 miliardy dávek, naočkováno je tedy zhruba 26,5 procenta celkové populace, uvádí JHU. Země a regiony s vysokými příjmy ale očkují asi 30krát rychleji než nejchudší státy. Program COVAX zatím daroval téměř 153 milionů dávek do 137 zemí. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že k proočkování nejméně 70 procent celosvětové populace a skutečnému ukončení pandemie je potřeba 11 miliard dávek.