Svět by měl zabránit přerušení humanitární pomoci Afghánistánu, vyzývá WHO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sanitární vybavení v Afghánistánu je velmi zranitelné a zůstává terčem útoků. Světové společenství by proto mělo zabránit přerušení humanitární pomoci zemi, kterou nyní fakticky ovládá hnutí Tálibán. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO) .