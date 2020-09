Švýcaři budou dnes hlasovat o volném pohybu osob či otcovské dovolené

Od roku 1990 vzrostl počet obyvatel Švýcarska o zhruba čtvrtinu na 8,6 milionu a SVP se obává přelidnění země a snížení životní úrovně. Podle průzkumů ale návrh zřejmě nemá šanci na úspěch. Iniciativu podle nich odmítají dvě třetiny švýcarských voličů.

Odmítnutí návrhu v referendu by mohlo vnést novou energii do zdlouhavých jednání mezi Švýcarskem a EU o spolupráci. EU chce veškerá bilaterální ujednání s Bernem zahrnout do rámcové smlouvy, která by při změnách unijních zákonů garantovala jejich automatické převzetí. Konzervativní Švýcaři se však obávají plíživého rozšíření unijních předpisů ve své zemi.

Švýcaři dnes budou hlasovat také o zavedení dvoutýdenní otcovské dovolené, o usnadnění odstřelu vlků, bobrů a dalších zvířat, o nákupu nových bitevníků nebo o úlevách na daních pro rodiny s dětmi.

Referendum se mělo konat už na jaře, ale kvůli koronavirové krizi bylo odloženo. Kvůli tomu se také nakupila témata, o nichž mají občané rozhodovat.

Hlasování se může zúčastnit přibližně 5,4 milionu Švýcarů, volební místnosti se uzavřou v poledne. Zhruba 90 procent lidí však hlasovalo už před pandemií korespondenčně. Švýcarských referend se už po desítky let až na výjimky účastní méně než 50 procent oprávněných voličů.