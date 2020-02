Ve Švýcarsku platí zákaz diskriminace na základě rasy, náboženského vyznání nebo etnického původu, nicméně na rozdíl od jiných západoevropských zemí chyběl zákon výslovně chránící před znevýhodňováním příslušníky sexuálních menšin.

Trest má hrozit i tomu, kdo podněcuje k nenávisti vůči těmto lidem nebo proti nim šíří propagandu.

Odpůrci zákona z národně-konzervativní Konfederační demokratické unie (EDU) či nacionalistické Švýcarské lidové strany (SVP) ale tvrdí, že nové předpisy omezí svobodu slova.

"Ani nevíme, jestli budou povoleny vtipy o gayích," uvedl v televizním vysílání člen SVP Benjamin Fischer. "Někdo říká že ano, někdo říká, že budou trestné. Žijeme v zemi se svobodou projevu, lidem by mělo být dovoleno myslet si, co chtějí, a říkat, co se jim zlíbí - i když je to trochu hloupé nebo nevhodné," dodal Fischer.

Podporovatelé zákona však říkají, že za poznámky v soukromí nikdo stíhán nebude. Zákon je tu podle nich od toho, aby příslušníkům sexuálních menšin pomohl v případě diskriminace na veřejnosti či agrese.

"Svoboda projevu v liberální demokracii sahá jen tam, kde začínají práva jednotlivce na důstojnost," citoval zpravodajský server BBC bojovnici za práva sexuálních menšin Jessicu Zuberovou.