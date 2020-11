Švýcarská média jsou proti uzavření lyžařských středisek, zkritizovala Merkelovou

Curyšský nedělník Sonntagszeitung píše, že bavorské Alpy nepatří k nejoblíbenějším destinacím lyžařů. Ztráty, které by zákazem lyžování utrpěl německý cestovní ruch, by tak podle něj byly zvládnutelné. Mnohem silnější dopad by měl na Rakousko a Švýcarsko.

"Když politici vědí, že nevědí, co mají dělat, předstírají, že jednají, aniž by cokoli dělali. Ukazují na ostatní, aby odvedli pozornost, trápí malé, aby ušetřili ty velké," píše ve svém dnešním vydání curyšský list. "Zastavila by teď ta stejná Merkelová německý autoprůmysl? Ale jistě že ne," vyvozuje.

Podle nedělního vydání deníku Neue Zürcher Zeitung (NZZ am Sonntag) činí švýcarská vláda dobře, že tlaku německé kancléřky nepodléhá a trvá na otevření lyžařských center. "K obecnému zákazu lyžování není důvod. Ve prospěch tohoto sportu hovoří, že se provozuje venku, kde je riziko slabé," uvádí list. Choulostivým aspektům jako je stravování nebo čekání ve frontách lze podle jeho názoru předejít nákupem vstupenek na internetu, povinnými rouškami a zákazem pití alkoholu.

I přes německé naléhání na uzavření všech evropských lyžařských středisek je ale zájem o prosincové pobyty ve švýcarských apartmánech značný. Mluvčí portálu E-Domizil, který nabízí ubytování ve 14.000 apartmánech včetně mnoha v lyžařských centrech, NZZ am Sonntag řekla, že na letošní prosinec je zájem meziročně o 43 procent vyšší. Také turistické informační středisko ve Svatém Mořici počítá s malým boomem. Celkově ale zimní střediska, kam přijíždí hodně návštěvníků ze zahraničí, vyhlížejí ztráty - třeba Zermatt asi 30 procentní, píše list.