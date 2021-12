Švýcarsko kvůli nové vlně nákazy ztíží život neočkovaným

"Musíme udělat, co je nutné. A doufáme, že to bude stačit," řekl Berset. Podle něj je omezení týkající se lidí bez vakcíny poslední možností, jak šíření nákazy zpomalit, aniž by se muselo přistupovat k plošným uzávěrám.

Od pondělí prozatím do 24. ledna budou pro neočkované některá místa nepřístupná. Týká se to výhradně vnitřních prostor, kde se schází větší množství lidí jako jsou restaurace, kina, divadla či sportoviště. V barech a diskotékách budou muset očkovaní i lidé s dokladem o zotavení z covidu-19 předkládat negativní výsledek testu na koronavirus. Výjimku dostanou jen ti, kteří poslední dávku vakcíny dostali před méně než čtyřmi měsíci nebo v této době covid prodělali.

Obě dávky vakcíny má ve Švýcarsku 67 procent z 8,5 milionu obyvatel.

Berset také oznámil, že vláda bude po zaměstnavatelích požadovat, aby umožnili práci z domova. Tam, kde to není možné, se na pracovištích zavede povinnost nosit roušky. V soukromí se smí sejít nejvýše deset lidí najednou, pokud je mezi nimi někdo neočkovaný.

Švýcarské úřady dnes oznámily, že za poslední den v zemi přibylo bezmála 10.000 nových případů nákazy, což je téměř stejné číslo jako před týdnem. Čtrnáctidenní incidence, tedy počet nakažených za poslední dva týdny v přepočtu na 100.000 obyvatel, činí 1416. Na jednotkách intenzivní péče jsou aktuálně tři stovky pacientů s těžkým průběhem covidu-19. Celkem má Švýcarsko na odděleních JIP k dispozici 859 lůžek.