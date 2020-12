Švýcarsko zvažuje uzavření lyžařských středisek, situace ohledně covidu je znepokojivá

"Situace je velmi znepokojivá," uvedl dnes Berset. V posledních týdnech se situace sice vyvíjela dobře, nyní se ale začíná opět horšit. Před sebou má přitom Švýcarsko podle něj "nejtěžší období" roku. "Všichni chtějí slavit Vánoce, dělat vánoční nákupy, všichni chtějí lyžovat," řekl.

Za posledních 24 hodin ve Švýcarsku, které má 8,5 milionu obyvatel, přibylo 4455 potvrzených případů nákazy koronavirem. S covidem-19 zemřelo dalších 80 lidí, a celková bilance mrtvých tak vzrostla na 4747. Infekce virem SARS-CoV-2 se od počátku epidemie prokázala u více než 340.000 lidí.

Die #COVID19-Lage stabilisiert sich, bleibt aber mancherorts kritisch. Im @Kanton_BL mit den RR Thomas Weber und @ka_schweizer im #Bruderholzspital, wo enormes geleistet wird, und in der Abklärungs- und Teststation #Feldreben. Es braucht jetzt grosse Anstrengungen! #CoronaInfoCH pic.twitter.com/iqfbQQ1P3k — Alain Berset (@alain_berset) December 3, 2020

Ministr Berset dnes vyzval jednotlivé kantony, které přijímají opatření proti šíření viru, aby s novými omezeními příliš neotálely. "Může se to rozjet velmi rychle," varoval.

Jak bude vypadat ve Švýcarsku lyžařská sezona, na tiskové konferenci nezaznělo. Některé země včetně Francie, Německa či Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, a zabránilo se tak šíření koronaviru.

"Švýcarsko nereaguje na tlak zvenčí," zdůraznil dnes Berset. Připustil ale, že obzvlášť v turistických oblastech nyní přibývá nakažených. "Když je tomu tak teď, jak to asi bude vypadat na konci měsíce," řekl. "Když nám budou jiné státy dávat vinu za nákazy, protože jsme postupovali příliš netečně, bude to nepříjemné," varoval.

Rakousko, které stejně jako Švýcarsko od počátku odmítalo plán na uzavření evropských lyžařských středisek během vánočních svátků, ve středu oznámilo, že lyžování povolí od 24. prosince. Od 19. prosince do 10. ledna ale budou muset všichni lidé přijíždějící z rizikových oblastí v zahraničí na deset dní do karantény. Až do 6. ledna budou navíc uzavřené hotely a restaurace. Možnost vyjet na svah tak budou mít prakticky jen lidé z bezprostředního okolí horských center.

V Rakousku od 17. listopadu platí přísná plošná uzávěra, která skončí v neděli. V pondělí se otevřou školy, obchody, muzea či provozovny služeb. Celostátní karanténa snížila denní přírůstky počtu nakažených. V pondělí hlásila země opět méně než 3000 nakažených. Za posledních 24 hodin se ale nákaza prokázala u 3969 lidí. Dalších 92 lidí s covidem-19 zemřelo.

Celkem od počátku epidemie testy nákazu virem SARS-CoV-2 v Rakousku prokázaly u více než 293.000 lidí. S covidem-19 jich zemřelo už 3538.

V pátek v Rakousku začnou první plošná testování na úrovni spolkových zemí. Nejprve jsou na řadě hlavní město Vídeň, Tyrolsko a Vorarlbersko. Termín testů je možné si zajistit předem přes on-line formulář. Podle ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera se za prvních 32 hodin od jeho spuštění registrovalo na testy již téměř 100.000 lidí.