Muže ve věku od 24 do 32 let policie zadržela kvůli údajnému členství v teroristické organizaci v roce 2017. Část z nich byla navíc obviněna z držení zbraní a munice a z pokusu o obchodování s drogami. Dva zadržení, které obžaloba označila za vůdce skupiny, dostali nejvyšší tresty - 18 a 16 let za mřížemi.

Soud vycházel z přiznání obžalovaných, které však bylo získáno pochybným způsobem, domnívá se ruský list Kommersant. Část odsouzených už dříve tvrdila, že s nimi bylo ve vazbě špatně zacházeno a že z nich přiznání agenti FSB vynutili mučením.

Proces byl podle nevládní organizace na ochranu lidských práv Memorial vykonstruován tak, aby skupina vypadala jako hrozba pro ruskou vládu.

"Aféra 'Síť' je učebnicový příklad. Rozsudek má lidem dokázat, že hrozba politického terorismu je skutečná," myslí si známá ruská obhájkyně lidských práv Svetlana Gannuškinová. Proces je podle ní rovněž výstrahou pro mladé lidi, aby se nebouřili proti vládnoucí elitě.

Rozhodnutí soudu označil za "zrůdné" i hlavní kritik Kremlu, představitel ruské opozice Alexej Navalnyj. "(Jsou to) svědectví získaná nátlakem na velmi mladé lidi o smyšlené teroristické organizaci. Každý z vládních ministrů je přitom desetkrát větší zločinec a hrozba pro společnost než tito mladíci," napsal Navalnyj na twitteru.

Navalny: “Horrific sentences in Set case - from 6 to 18 years. Testimonies regarding an imaginary terrorist organization obtained by torturing very young people. Any minister in the current government is a 10x greater criminal and threat to society than these guys”.