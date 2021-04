Test u Navalného neprokázal nákazu koronavirem, řekla jeho advokátka

Známý kritik Kremlu si odpykává trest ve vězeňské kolonii IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, v pondělí ho v rámci věznice hospitalizovali kvůli možnému respiračnímu onemocnění.

List Izvestija dnes rovněž s odvoláním na svůj zdroj píše, že vyšetření u Navalného neprokázalo ani tuberkulózu. Vězeň je podle něj pod dohledem lékařů, ale odmítá brát léky. Opoziční politik v pondělí oznámil, že má silný kašel a horečku. Vězeňská správa potvrdila, že onemocněl a byl přemístěn do zdravotnické části věznice. Navalnyj také uvedl, že tři vězni v jeho oddělení byli hospitalizováni s podezřením na tuberkulózu. Zdroj listu Izvestija informaci o výskytu této nemoci v této vězeňské kolonii popřel.

Opozičník a jeho spolupracovníci si už dříve stěžovali na podmínky ve vězení a upozornili, že zdravotní stav Navalného se zhoršil. Informovali o silných bolestech zad a pravé nohy, ve které čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj částečně ztratil cit. Opoziční předák si dále stěžoval, že mu ve věznici poskytují jen běžné tabletky či mast proti bolesti a neumožňují mu vyšetření jeho lékařem. Už delší dobu si rovněž stěžuje, že ho vězeňská stráž v noci budí každou hodinu. Na konci března proto vyhlásil hladovku.

V úterý policie zadržela u věznice v Pokrovu devět lidí za narušení veřejného pořádku, podle listu Kommersant je mezi nimi i Navalného lékařka Anastasija Vasiljevová. Ta jako šéfka lékařského odborového sdružení vedla u věznice protestní akci, kterou skupina chtěla přimět úřady, aby vězni poskytly lékařskou péči podle jeho výběru. Lidskoprávní organizace Amnesty International dnes konstatovala, že Navalnyj je držen v podmínkách, které se rovnají mučení a mohou ho pomalu zabíjet.

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.