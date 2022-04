The Guardian: Rusko nasadilo do bojů o Donbas až 20.000 cizích žoldnéřů

Napsal deník The Guardian s odvoláním na nejmenovaného evropského činitele. Také agentura AFP uvedla, že do bojů po boku Rusů se zapojilo až 20.000 námezdních vojáků, například ze soukromé polovojenské Wagnerovy skupiny.

"Tito lidé jsou z větší části používáni jako masa proti ukrajinskému odporu. Je to pěchota. Nemají těžkou techniku ani vozidla," citoval The Guardian činitele, podle něhož se počet žoldnéřů na východní Ukrajině pohybuje od 10.000 do 20.000. Žoldnéři mají ruským silám pomoci v jejich snaze o ovládnutí Doněcké a Luhanské oblasti, regionům, k nimž se v poslední době upírá hlavní pozornost ruské armády.

Bývalým vojákům ze Sýrie je podle deníku v závislosti na jejich zkušenostech a hodnosti nabízen za zapojení do bojů na Ukrajině měsíční plat v rozmezí od 600 dolarů (asi 13.600 korun) do 3000 dolarů (67.800 korun). Na Ukrajině jsou také vojáci z Libye - Wagnerova skupina podle listu přesunula z této severoafrické země většinu svých bojovníků.