The Guardian: S koronavirem přichází nová etiketa pozdravů, některé jsou úsměvné

Ke slovu se tak dostává i řada žertovných variant pozdravů, kde lidé místo dlaně nabízejí svému protějšku třeba loket. Napsal to list The Guardian.

Když německá kancléřka Angela Merkelová při pondělní schůzce nabízela ruku svému ministru vnitra Horstu Seehoferovi, tak se jí dostalo odmítnutí a náznaku, aby se držela dál. Ačkoli by takové gesto bylo zvláště směrem k dámě za normálních okolností považováno za nanejvýš nevhodné, tentokrát to sama Merkelová s úsměvem ocenila a ministra dokonce pochválila, že udělal správnou věc.

zdroj: YouTube

Je to jen jeden z příkladů, jak koronavirus ovlivňuje společenské styky, a to zejména v západních zemích, kde patří potřesení rukou nebo polibek na pozdrav k základním pravidlům slušného chování. V Itálii například šéf tamní civilní ochrany Angelo Borelli otevřeně řekl, že šíření nákazy nahrává i vřelá povaha Italů, kteří by se podle něj nyní měli se svou srdečností držet zpátky. Také francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran svým spoluobčanům doporučil, aby se v zájmu zdraví pokusili omezit počet objetí a uvítacích polibků. Sám prezident Emmanuel Macron se však této rady příliš nedrží, ještě ve čtvrtek jej média zachytila, jak při setkání v Neapoli líbal na tváře italského premiéra Giuseppa Conteho.

V Británii zatím tak přísní nejsou. Moderátor veřejnoprávního rozhlasu chtěl v tomto smyslu vyzkoušet šéfa anglického úřadu pro veřejné zdraví (PHE) Paula Cosforda, ten ale ruku nabízenou k pozdravu překvapivě přijal. "Asi se dostaneme do bodu, kdy budeme muset sociální interakce omezovat, až se infekce rozšíří. V této chvíli ale musíme pokračovat v normálním životě," řekl ve vysílání stanice Radio 4.

Hygienici přesto zdůrazňují, že dbát nyní více na pečlivé mytí rukou je nanejvýš vhodné. Upozorňují například na průzkumy, podle kterých průměrný člověk má na dlaních asi 3200 bakterií až 150 různých druhů. Potřesení rukou přitom může tyto bakterie přenést na druhého člověka, protože ve srovnání s krátkým stiskem nebo třeba plácnutím trvá přímý kontakt déle a je těsnější.

Nicky Milnerová z britské univerzity Anglia Ruskin upozornila, že pozdravy obvyklé například v asijských zemích jsou v časech šířící se nákazy mnohem vhodnější. Třeba japonská úklona nebo thajský pozdrav se sepnutýma rukama zdraví rozhodně ohrozí méně, než evropské zvyklosti. "V Etiopii se například lidé dotýkají loktem a pak se drcnou opačnými rameny," popsala Milnerová, podle níž ale asi takový způsob zdravení na starém kontinentu nezakoření.

Alternativní pozdravy jako jsou právě úklony, mávnutí nebo třeba dotyky loktů radí při současné epidemii i zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Sylvie Brandová. A alespoň v rámci své organizace už se svým doporučením slaví úspěch. Fotografové totiž zachytili šéfa týmu WHO pro boj s korononavirem Bruce Aylwarda, jak po tiskové konferenci s úsměvem nabízí novináři na pozdrav právě loket.