Tisíce lidí v Minsku požadovaly propuštění zadržených

Dobrovolníci hlídkující u zařízení demonstranty žádali, aby se zklidnili, protože by mohli situaci zadržených ještě zhoršit, informuje dnes agentura Interfax.

Demonstranti skandovali hesla "Svobodu!" a "Před tribunál!". Dav protestujících mířících k cele předběžného zadržení ale zablokovali dobrovolníci, kteří komunikují s úřady a dodávají lidem do cel vodu, jídlo a léky.

It’s the 9th consecutive day of the protests, and people are still outside on the streets.They’ve been walking for kilometres to the Akrescina prison, notoriously known - especially in the past days when Belarusians heard about widespread tortures. Happening right now #Belarus pic.twitter.com/5E6llMiMCJ